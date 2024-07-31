Грузия назвала условие для перелома в отношениях с США

Перелом в отношениях Грузии и США наступит, когда Вашингтон сделает встречные шаги. Такое условие назвал грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Говоря об отношениях между странами, он заявил, что сейчас Тбилиси находится в режиме ожидания. Политик также отметил готовность Грузии к их перезагрузке.

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«Мы абсолютно готовы к этому, главное, чтобы мы увидели встречные шаги. Как только будут сделаны встречные шаги, сразу же произойдет перелом в этих отношениях», — сказал премьер.



Кобахидзе также напомнил, что в последние три-четыре года отношения были испорчены.

12 июля заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея заявила, что Вашингтон заморозил помощь Грузии. Кроме того, по ее словам, американские власти обеспокоены действиями грузинского руководства, которые подрывают евроатлантический путь республики.