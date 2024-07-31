Совершено покушение на главу Суверенного совета Судана

На главу Судана генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана совершили покушение. Об этом сообщает издание Sudan Tribune.

Атаку совершили с помощью беспилотника, когда генерал посещал военную базу в Джебейте на востоке страны, где проводился выпускной студентов Военного колледжа Джебейтского военного института. Погибли пять человек, однако сам аль-Бурхан выжил. Ряд присутствовавших на мероприятии также получили травмы, их количество не уточняется.

Генерала немедленно эвакуировали в Порт-Судан, вторую административную столицу страны. Его состояние в публикации не уточняется.

Напомним, что аль-Бурхан выступает председателем Переходного суверенного совета Судана с 11 ноября 2021 года и фактически является лидером государства. Он возглавил военный переворот 25 октября 2021 года, объявил чрезвычайное положение в стране и объявил о роспуске правительстве и Суверенного совета.