Израиль должен понести ответственность за приписываемое ему убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, заявил секретарь Совета по определению политической целесообразности и экс-командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Мохсен Резаи.

Он принес соболезнования бойцам ХАМАС и «Исламского джихада» в связи с мученической кончиной лидера народа Палестины Исмаила Хании передает ТАСС.

«Оккупационный и террористический сионистский режим заплатит высокую цену», – заявил Резаи.



Ранее канал Al Mayadeen сообщил, что ракету, из-за попадания которой в Тегеране погиб глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, запустили с территории иностранного государства.

Напомним, в среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей. Высший совет национальной безопасности Ирана проводит экстренное заседание.