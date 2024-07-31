Силовики нагрянули в парламент европейской страны

Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии и спецназ проводят обыски в парламенте страны, пишет KP.MD в своем Telegram-канале. News.ru

Отмечается, что специалисты проверяют кабинет главы юридического департамента законодательного органа Иона Крянгэ. Газета.Ru

«В настоящий момент по уголовному делу под руководством прокуроров Прокуратуры по борьбе с преступностью и особыми делами проводятся процессуальные действия. В течение этого дня мы вернемся с более подробной информацией», - сообщила на брифинге пресс-секретарь СИБ Даниела Мынзат. ТАСС