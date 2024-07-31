Что известно о гибели главы политбюро ХАМАС в Тегеране

Армия оборона Израиля нанесла удар по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Представители движения подтвердили его гибель. Рассказываем, что известно о произошедшем.

© Zuma/TACC

Обстоятельства убийства

Движение ХАМАС в своем Telegram-канале заявило, что Хания погиб во время израильского рейда на его резиденцию. Он произошел после участия главы политбюро в инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Иранское агентство Fars сообщало, что глава политбюро ХАМАС находился в специальной резиденции для ветеранов боевых действий. Удар нанесли в 2:00 по местному времени (1:30 мск).

По данным телеканала Al Hadath, Хания погиб в результате прямого попадания ракеты по резиденции. В момент атаки он находился в спальне. Как сообщает ТАСС, палестинские источники в Тегеране также подтвердили эту информацию.

Реакция ХАМАС и Израиля

Замглавы политического бюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что убийство Хании не останется без ответа. Он назвал произошедшее «трусливым актом», сообщает телеканал Al Hadath.

В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказалась комментировать произошедшее. Как пишет ТАСС, в беседе с журналистами телекомпании CNN ее представитель заявил, что ЦАХАЛ не высказывается относительно «сообщений в иностранных СМИ».

Реакция мирового сообщества

Президент Палестины Махмуд Аббас осудил убийство Хании. Он назвал произошедшее трусливым поступком и опасным развитием событий, сообщает агентство WAFA. Политик призвал палестинцев к «единству, терпению и стойкости перед лицом израильской оккупации». Со схожим заявлением выступило и правительство Палестины.

Радикальное палестинское движение «Исламский джихад» заявило, что смерть главы политбюро ХАМАС не станет причиной для прекращения сопротивления армии Израиля в секторе Газа. Как сообщает ТАСС, группировка подтвердила «солидарность и сплоченность с ХАМАС в сопротивлении израильским силам».

Представитель администрации президента США заявил, что в Белом доме ознакомились с сообщениями о гибели Хании в Иране, сообщает CNN. При этом собеседник отказался давать телекомпании более развернутый комментарий по этому поводу.

Убийство члена ХАМАС осудили в МИД Турции. Как сообщает ТАСС, ведомство выпустило заявление, в котором от лица Анкары высказало соболезнования палестинскому народу, который принес в жертву «сотни тысяч мучеников, таких как Хания, чтобы они могли жить в мире на своей родине, в своем государстве».

«Эта атака также направлена на то, чтобы распространить войну в Газе на регион. Если международное сообщество не предпримет действий, чтобы остановить Израиль, наш регион столкнется с гораздо более серьезными конфликтами», — заявили в ведомстве.



Турция «продолжит поддерживать справедливое дело палестинского народа», подчеркнули в МИД.

Вице-президент уходящего правительства Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми заявил, что силы палестинского сопротивления имеют полное право «наказать» организаторов убийства Хании. Как пишет ТАСС, он приложил к своей публикации в соцсетях цитату из Корана: «Никоим образом не считай мертвыми тех, кто был убит на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа».

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов назвал произошедшее абсолютно неприемлемым политическим убийством. Как сообщает РИА Новости, в ведомстве считают, что инцидент приведет к дальнейшей эскалации в регионе, а также негативно повлияет на переговоры между сторонами в Дохе.