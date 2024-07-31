Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США защитят Израиль в случае нападения. Об этом сообщает газета The Times of Israel. Газета.Ru

Остин добавил, что США работают над снижением напряженности после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. «Мы по-прежнему обеспокоены возможностью перерастания этого в полномасштабную драку. И я не считаю, что драка неизбежна» — высказался он. Lenta.ru

Кроме того, Остин не стал комментировать возможную причастность Израиля к убийству Хании и информацию о том, знали ли об этом в США заранее. RT на русском