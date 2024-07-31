Турция осудила убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате удара Израиля по его резиденции в столице Ирана, заявили в МИД страны. Анкара призывает международное сообщество остановить Тель-Авив, пока конфликт не стал региональным.

Осуждаем подлое убийство главы политбюро ХАМАС Хании в Тегеране... Это очередное доказательство, что правительство Нетаньяху не стремится к миру, — говорится в заявлении.



Израильский министр назвал убийство лидера ХАМАС «очищением от грязи»

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания стал жертвой обстрела в столице Ирана Тегеране. Удар пришелся прямо по его резиденции. При ударе также погиб один из телохранителей главы политбюро. Представители палестинского движения официально подтвердили гибель Хании и возложили ответственность за его смерть на Израиль.

Представители Армии обороны Израиля тем временем отказались комментировать убийство. В ЦАХАЛ отметили, что «не реагируют на сообщения иностранных СМИ».

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что гибель Хании является абсолютно неприемлемым политическим убийством. По его словам, это негативно отразится на переговорах в Дохе и приведет к дальнейшей эскалации напряженности.