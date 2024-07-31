В Палестине назвали убийство главы политбюро ХАМАС «трусливым актом»

Президент Палестины Махмуд Аббас решительно осуждает убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает агентство WAFA.

© globallookpress

В публикации отмечается, что Аббас счел это «трусливым актом и опасной эскалацией». Он призвал палестинцев к единству, терпению и стойкости перед лицом израильской оккупации.

Напомним, что минувшей ночью израильская армия нанесла удар по резиденции главы политбюро ХАМАС в Тегеране. Движение подтвердило гибель Хании. В МИД РФ заявили, что Москва считает произошедшее абсолютно неприемлемым политическим убийством. Замглавы ведомства Михаил Богданов подчеркнул, что это грозит дальнейшей эскалацией в регионе, а случившееся крайне негативно отразится на переговорах в Дохе.

Также обстрелам со стороны Израиля подвергся южный пригород Бейрута. Израильские военные заявили, что атака проведена с целью ликвидации высокопоставленного командира «Хезболлах». В Минздраве Ливана заявляли, что в результате удара погибли четыре человека, двое из которых дети. Еще 74 получили травмы. Поиски пропавших без вести под завалами продолжаются.