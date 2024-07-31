Министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху стал первым высокопоставленным израильским чиновником, прокомментировавшим убийство главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом пишет The Times of Israel.

В своем заявлении министр назвал смерить Хании «правильным способом очистить мир от этой грязи».

«Больше никаких мнимых «мирных» соглашений о капитуляции, никакой пощады этим сынам смерти. Железная рука, которая поразит их, принесет покой, немного комфорта, а также укрепит нашу способность жить в мире с теми, кто желает мира», - написал Амихай Элияху в соцсети Х.



Главу ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

При этом его заявление было сделано вопреки негласному распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаньяху молчать по поводу инцидента в Тегеране, отмечает издание.

Сегодня ночью в Тегеране в результате израильской атаки погибли глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, приехавший на церемонию инаугурации иранского президента Масуда Пезешкиана, и его телохранитель. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что резиденция в Тегеране, где находился Хания, подверглась нападению со стороны Израиля. Движение ХАМАС подтвердило гибель главы политбюро.

В МИД РФ заявили, что Москва считает произошедшее абсолютно неприемлемым политическим убийством. Замглавы ведомства Михаил Богданов подчеркнул, что это грозит дальнейшей эскалацией в регионе, а случившееся крайне негативно отразится на переговорах в Дохе.