Нагасаки отказался приглашать Израиль на церемонию памяти жертв бомбардировки

Власти города Нагасаки после всестороннего анализа ситуации приняли решение не приглашать представителей Израиля на церемонию памяти жертв американской атомной бомбардировки 9 августа 1945 года.

Об этом объявил мэр города Сиро Судзуки.

"В настоящее время было бы затруднительно принять решение о таком приглашении", - приводит его слова агентство Kyodo.



В июне мэр Нагасаки сообщил, что представителей РФ и Белоруссии на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки, как и годом ранее, приглашать не будут, поскольку "ситуация на Украине не меняется". При этом возможность приглашения Израиля рассматривалась, но в итоге власти японского города отказались от соответствующего решения. Администрация Хиросимы также заявила, что не будет приглашать РФ и Белоруссию на аналогичную церемонию 6 августа третий год подряд. При этом, в отличие от властей Нагасаки, мэрия Хиросимы объявила, что направит приглашение Израилю, включив в приложенное к нему письмо требование прекратить боевые действия в секторе Газа.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают свою моральную ответственность за атомные бомбардировки, оправдывая их военной необходимостью.

В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, составляет более 500 тыс.