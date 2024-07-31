ХАМАС прокомментировало убийство главы политбюро движения

Палестинское исламистское движение ХАМАС прокомментировало убийство главы политбюро Исмаила Хании в Тегеране. Его заявление публикует телеканал CNN.

Представитель группировки Сами Абу Зухри отметил, что ХАМАС готово «платить разную цену», добиваясь «освобождения Иерусалима».

О гибели Хании стало известно ранее в среду, 31 июля. Он погиб при атаке на его резиденцию в Тегеране. Вместе с ним был убит один из телохранителей.

ХАМАС возложило ответственность за нападение на «сионистов».