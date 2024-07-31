Пока вы спали: убийство главы ХАМАС и новый сухопутный путь США в обход РФ

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ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира "Хезболлы" Фуада Шукра

Высокопоставленный командир движения «Хезболла» Фуад Шукр убит, сообщает РИА Новости.

Это произошло в результате удара ВВС Израиля по югу Бейрута.

Израильская армия отмечает, что в результате точечного удара израильские истребители ликвидировали самого высокопоставленного командира и главу стратегического подразделения террористической организации.

Шукр был «правой рукой» генсека организации Хасана Насруллы и советником по планированию и управлению военными операциями.

В Тегеране убит глава политбюро ХАМАС

Убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство Mehr.

Это произошло в Тегеране. Также погиб один из его телохранителей.

По резиденции главы ХАМАС в Тегеране был нанесен удар. Каким оружием он был нанесен, не уточняется.

США хотят создать новый сухопутный маршрут из Центральной Азии

Американские власти рассматривают возможность создания нового сухопутного маршрута из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана в обход России и Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена.

«Страны Центральной Азии невероятно богаты, и сейчас их единственные варианты выхода на мировые рынки, по сути, лежат через Россию или Китай. Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая», — заявил дипломат.



Венесуэла разорвала дипотношения с Перу

Каракас решил разорвать дипломатические отношения с Перу, сообщает РИА Новости.

Как заявил глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль, это произошло после отказа Лимы признать результаты президентских выборов в Венесуэле.

30 июля в МИД Перу отказались признать итоги выборов в Венесуэле, на которых победил действующий венесуэльский лидер Николас Мадуро.

Стало известно о возможном обмене заключенными между РФ и странами Запада

Россия и Запад готовят крупный обмен заключенными, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

Агентство косвенно подтверждает информацию об обмене посредством вывоза некоторых заключенных из СИЗО и колоний в России.

Российские власти могут обменять осужденного в России за шпионаж Эвана Гершковича, признанного виновным в госизмене гражданина Германии и России Кевина Лика, американцев Пола Уилана и Марка Фогеля.

Россия может получить Вадима Красикова, отбывающего пожизненный срок в Германии, Владимира Дунаева и Романа Селезнева, находящихся в тюрьмах США по обвинению в киберпреступлениях.