$86.33-0.2393.29-0.84
Почта

Израиль отреагировал на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании

Министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху заявил, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании является «правильным способом очистить мир».

Израиль прокомментировал убийство главы политбюро ХАМАС
© globallookpress.com

Его слова передает газета The Times of Israel.

«Смерть Хании делает мир немного лучше», — подчеркнул израильский министр.

Главу ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

31 июля в Тегеране в результате израильской операции погибли глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель. В столице Ирана Хания участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана.

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года.

В апреле трое сыновей Хании погибли при ударе Израиля по сектору Газа.

7 октября 2023 года ситуация на Ближнем Востоке обострилась. Тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

В мире
Исмаил Хания
Хамас