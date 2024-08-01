NYT: Главу ХАМАС Ханию убили заложенной два месяца назад бомбой

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате взрыва бомбы, которую спрятали еще два месяца назад в доме в Тегеране, где он неоднократно останавливался, сообщили СМИ.

Как пишет New York Times со ссылкой на неназванных ближневосточных чиновников, в день убийства главы политбюро ХАМАС сообщалось, что удар по зданию был нанесен ракетой, затем появилась информация, что это была управляемая авиабомба, передает РИА «Новости».

По данным источников, заложенная бомба сработала дистанционно, когда было подтверждено, что Хания находится в нужном помещении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани осудили политическое убийство Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС, и отметили возможные угрозы дальнейшей эскалации в регионе в связи с этим событием.

Напомним, в среду в иранской столице убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию и его телохранителя. Иран в ООН позже заявил о праве на самооборону после убийства Хании.