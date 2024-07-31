Венесуэла разорвала дипотношения с Перу

Венесуэла приняла решение разорвать дипломатические отношения с Перу. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети X глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Такому решению Венесуэлы предшествовало высказывание главы Министерства иностранных дел Перу Хавьера Гонсалеса Олаэчеа, назвавшего избранным венесуэльским лидером оппозиционера Эдмундо Гонсалеса.

Венесуэла отзывает своих дипломатов из стран, не признавших итоги выборов

«Правительство Венесуэлы решило разорвать дипломатические отношения с Республикой Перу на основании 45-й статьи Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — написал министр.



Ранее сообщалось, что Венесуэла отзывает своих дипломатов из стран, не признавших итоги президентских выборов.