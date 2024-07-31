Байден может стать рекордсменом по наращиванию госдолга

Американский лидер Джо Байден по итогам своего срока на посту главы государства может стать рекордсменом по наращиванию государственного долга среди всех американских лидеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минфина США.

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Задолженность может увеличиться на максимальные 8,6 триллиона долларов, до 36,3 триллиона долларов. При Байдене задолженность выросла на 7,3 триллиона долларов, в конце июля впервые превысив 35 триллионов долларов.

Трамп считает, что Байден в настоящее время не принимает решения самостоятельно

Ежедневно с января 2021 по конец июля текущего года госдолг США увеличивался на 0,026% в день, хотя с начала текущего года средние темпы роста немного замедлились — до 0,02%. При сохранении таких темпов к концу президентского срока Байдена обязательства Вашингтона вырастут еще на 1,3 триллиона долларов и достигнут 36,3 триллиона долларов. Таким образом, за один срок Байдена госдолг может вырасти на рекордные 8,6 триллиона долларов.

До этого при Дональде Трампе госдолг увеличился примерно на 7,8 триллиона долларов. При этом более половины прироста — почти 4,6 триллиона долларов — пришлась на коронавирусный 2020 год.

Третий результат у Барака Обамы, за его первый президентский срок американская задолженность увеличилась на 5,7 триллиона долларов.