Мадуро обвинил Маска и власти США в финансировании беспорядков в Венесуэле

Миллиардер из США Илон Маск одержим идеей управлять Венесуэлой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента страны Николаса Мадуро.

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По его словам, беспорядки в стране финансируются за счёт колумбийского наркотрафика и властей США, а Венесуэла сталкивается с национальной и международной агрессией со стороны мировых держав.

Мадуро предупредил о попытках дестабилизировать положение в Венесуэле

Глава государства указал, что «Илон Маск одержим идеей завладеть Венесуэлой и управлять ею извне».

Мадуро отметил, что попытка госпереворота, которую переживает страна, была заранее спланирована, и беспорядки, охватившие после выборов Венесуэлу, финансировались за счёт «колумбийского наркотрафика, Илона Маска и правительства США».