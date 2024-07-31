ООН прокомментировала удар Израиля по Ливану

Удар Израиля по пригороду Бейрута вызывает крайнюю обеспокоенность у ООН. Всемирная организация призывает стороны к максимальной сдержанности во избежание эскалации. Такая информация приводится в сообщении, распространённом 31 июля офисом Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

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«Мы выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с ударами Армии обороны Израиля по густонаселённой области южного пригорода Бейрута 30 июля, приведшими к жертвам среди гражданского населения», — приводит текст сообщения ТАСС.



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Ранее Иран обратился к СБ ООН с требованием привлечь Израиль к ответственности за удар по Бейруту.