Минобороны РФ предупредило Пентагон о риске неуправляемой эскалации

В разговоре с главой Минобороны США Ллойдом Остином министр обороны России Андрей Белоусов выразил серьезные опасения относительно возможности неуправляемой эскалации конфликта из-за действий Украины и США, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

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По его словам, Москва направила «очень серьезное предостережение, касающееся возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона». Дипломат указал, что российская сторона сделала предупреждение американским представителям в целях предотвращения опасной эскалации, которая может привести к последствиям, выходящим из-под контроля.

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Рябков подчеркнул, что все контакты с США на высоком уровне носят практический характер и направлены на решение конкретных вопросов.

Главы военных ведомства двух стран провели второй за месяц телефонный разговор. Шеф Пентагона подчеркнул важность поддержания открытых коммуникационных каналов между двумя странами, напомнив, что США не давали Киеву разрешения на использование ракет ATACMS против России, но не исключил возможность изменения этой позиции в будущем.