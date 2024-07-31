Харрис поддержала удар Израиля по Бейруту

Вице-президент США Камала Харрис на фоне атаки по Бейруту заявила, что у Израиля есть право защищать себя от «Хезболлах», сообщает РИА Новости.

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Она поддержала «право Израиля оставаться безопасным и защищать свою безопасность».

«Хезболла» ответила на удар Израиля по Бейруту

«В частности, как мы знаем, у него есть право защищать себя от террористических организаций, именно этим является "Хезболлах», — сказала вице-президент.



Харрис указала, что «нужно работать над дипломатическим решением, которое приведет к окончанию таких атак».