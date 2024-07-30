В Белом доме объяснили слова Байдена о «мертвом» спикере Джонсоне

Президент США Джо Байден не оговорился, когда сказал, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон «мертв», заявила на традиционном брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне глава государства внес ряд предложений о реформе Верховного суда, включая поправку к Конституции об отмене неприкосновенности для бывших президентов, установление кодекса моральный этики для судей и ограничений на срок их работы.

Джонсон, после ознакомления с инициативами, резюмировал, что у предложений нет перспектив в палате представителей, они «мертвы по прибытии» в Конгресс США.

На фоне этого Байден позволил себе ряд резких высказываний о Джонсоне. Он подчеркнул, что это не его идеи «мертвы по прибытии», а идеи спикера. Он добавил, что и сам «Джонсон мертв по прибытии» в учреждение.

«Он высказался об этом. Он говорил, что идея спикера «мертва по прибытии». Он цитировал спикера. Не думаю, что он оговорился. Думаю, он выразился ясно», — констатировала Жан-Пьер.



Ранее Байден принес официальные извинения за высказанный в ходе телефонной конференции со спонсорами его бывшей избирательной кампании призыв «поместить Дональда Трампа в яблочко (центр мишени)», через несколько дней после которого на кандидата в президенты США от Республиканской партии было совершено покушение.