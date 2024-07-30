У президента Украины Владимира Зеленского нет эффективного и надежного мирного плана по урегулированию конфликта. Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, в действительности «все висит в ожидании».

«Зеленский заявил, что план будет готов на конец ноября. Потому что в конце ноября мы будем знать, кто новый "белый господин"», — подчеркнул Мосийчук.



В ноябре в США проходят выборы президента.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что наметил путь к прекращению боевых действий, подробнее об этом можно будет говорить к концу ноября.