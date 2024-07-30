СМИ: Ким Чен Ын готовит передачу власти дочери

Разведка Южной Кореи заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын активно готовит свою дочь Чжу Э к тому, чтобы она в будущем управляла страной. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в парламенте.

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По их словам, южнокорейская Национальная разведывательная служба (НРС) провела встречу для депутатов парламента страны. В ходе собрания аналитики обратили внимание на то, какие титулы используются в отношении Чжу Э, а также на частоту ее появления на публике.

В частности, титул «хяндо» переводится как «проводник». Кроме того, он означает «освещающий путь вперед в революционной борьбе» и используется по отношению к лидерам или их преемникам.

Ким Чен Ын впервые показал свою предполагаемую дочь

В то же время, отмечает агентство, выбор Ким Чен Ына не окончательный.