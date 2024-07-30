Белый дом не прокомментировал церемонию открытия ОИ-24

Белый дом не комментирует провокационную церемонию открытия Олимпийских игр в Париже и развернувшуюся в связи с ней общественную дискуссию. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

"Мне нечего сказать. Мне просто нечего сказать", - отметила она, отвечая на вопрос о том, видел ли президент США провокационный фрагмент открытия Игр с пародией на работу Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".



Журналист, задавший вопрос, отметил, что Байден является христианином, а представление "оскорбило миллионы христиан по всему миру".

"Я ответила на вопрос. Мне больше нечего добавить", - подчеркнула Жан-Пьер.



Во время состоявшейся 26 июля церемонии открытия Игр в Париже была продемонстрирована провокационная пародия на работу Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Отдельные фрагменты представления широко разошлись в соцсетях, а их содержание вызвало дискуссию как в России, так и за рубежом. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала отсутствие у Запада представлений о культуре и общественной морали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС, что на церемонии "имели место совершенно отвратительные моменты", и выразил сожаление, что МОК такое согласовал.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.