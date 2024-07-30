Экс-советник Пентагона раскритиковал план Трампа по ленд-лизу для Украины

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что план бывшего президента США Дональда Трампа по ленд-лизу Украине на сумму 500 миллиардов долларов не приведет к результату. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, Белый дом должен перестать оказывать военную помощь Украине, а вместо этого начать рассматривать предложения России, чтобы перейти к стадии переговоров. При этом Макгрегор заявил, что внутренние и внешние конфликты США «выходят из-под контроля».

«Снятие немногих оставшихся ограничений на военную помощь Украине не спасет разваливающиеся Вооруженные силы Украины от полного уничтожения и не восстановит военный или дипломатический авторитет Вашингтона. Предложение Помпео аналогично использованию молотка в шахматной партии. Молоток не изменит исход игры, и оно полностью упускает суть стратегического мышления», — заявил он.



Ранее Макгрегор заявил, что у Украины закончились военные.