НАТО приступила к выработке новой стратегии в отношении РФ

Организация Североатлантического договора (НАТО) приступает к разработке новой стратегии в отношении России. Об этом сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"НАТО в следующие месяцы разработает новую стратегию в отношении России. И это будет сплачивать всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.



В декларации НАТО говорится, что РФ остается самой серьезной угрозой для стран альянса

По словам дипломата, все члены Североатлантического альянса согласны с тем, что "КНР является решающим сторонником" России в специальной военной операции на Украине.