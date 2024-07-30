Подоляк заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой

Киев готов вести переговоры с Москвой на основе международного права, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. При этом он сказал, что Запад должен поставлять ВСУ больше оружия, передает «Страна.ua».

© president.gov.ua

Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте вести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию, — сказал Подоляк.



По его словам, чтобы переговорный процесс шел в нужном Киеву русле, союзники обязаны получше оснастить Вооруженные силы Украины. Кроме того, Запад должен отменить ограничения на удары вглубь территории России, считает советник Владимира Зеленского.

Подоляк также выступил за полную дипломатическую изоляцию России. По его мнению, РФ «не может председательствовать в Совете Безопасности ООН» или использовать другие площадки на международной арене.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что для Украины подписание соглашения о прекращении конфликта с Россией равносильно «заключению сделки с дьяволом». По его словам, это может привести к заморозке конфликта на какое-то время, в которое Москва, по его мнению, «будет работать над ошибками и модернизировать свою армию». Подписывать что-либо с Москвой, которая не проиграла и не ответила за совершенное, — значит «подписать билет» на продолжение боевых действий в других масштабах, считает он.