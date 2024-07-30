В ФРГ прокомментировали помилование наемника Кригера

Власти Германии с облегчением восприняли новость о помиловании Рико Кригера, который был приговорен к смертной казни в Белоруссии. Об этом во вторник, 30 июля, сообщили РИА Новости в МИД ФРГ.

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В этот же день стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни наемника из Германии Рико Кригера. Белорусский лидер принял такое решения с учетом всех имеющихся обстоятельств.

Ранее Кригер обратился Лукашенко с прошением о помиловании. Президент Белоруссии собрал совещание, чтобы обсудить ситуацию, связанную с судьбой немецкого наемника.

20 июля стало известно, что Кригера приговорили к смертной казни в Белоруссии. Наемник воевал на стороне Киева в рамках СВО. Он был осужден по шести статьям Уголовного кодекса республики.

Лукашенко помиловал приговоренного к казни немца

После этого выяснилось, что Германия не идет на контакт с Белоруссией по поводу приговоренного к смертной казни Рико Кригера. Наемник добавил, что немецкие дипломаты не помогли ему даже в передаче одежды в СИЗО, так как, по их мнению, это должен оплатить его отец.