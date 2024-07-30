Внучка отговорила Эрдогана от поездки на открытие Олимпиады

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал на мероприятии правящей Партии справедливости и развития, что отказался поехать на церемонию открытия Игр в Париже по просьбе внучки, рассерженной чрезмерно откровенными публикациями по теме Олимпиады в соцсетях. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава Турции пояснил, что получил личное приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона.

13-летняя внучка узнала о приглашении и попросила его не как политика, а как дедушку, не ехать на мероприятие в связи с тем, что там будут демонстрировать пропаганду ЛГБТ*(запрещено в России), уточнил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что девочка показала ему, в подтверждение своих слов, видео из соцсетей. Он добавил, что после этого принял решение не ехать в Париж.

По его словам, перформанс на церемонии открытия оскорбил не только христианский, но и мусульманский мир. Он добавил, что в ближайшее время позвонит Папе Римскому Франциску и обсудит с ним «позорное» зрелище.

Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр прошла 26 июля. Главы государств и правительств, видные политики, общественные деятели, активисты осудили глумление над святыми для христиан сюжетами.

Вместе с тем, власти Франции заявили, что стремятся предоставлять свободу всем группам населения, дают им возможность открыто выражать свое видение происходивших и происходящих в мире событий.

* Признано в России экстремистским движением и запрещено.