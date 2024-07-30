ФБР считает, что Иран не связан с покушением на Трампа

У спецслужб Соединенных Штатов нет данных о причастности Ирана к покушению на экс-президента и кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Пола Эббейта.

© Газета.Ru

«У нас нет информации о том, что были какие-то внутренние или иностранные заговорщики, включая Иран, связанные с этим. Хочу прояснить, что у нас нет доказательств этого», — заявил Эббейт на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США и комитете по национальной безопасности и делам правительственных учреждений.



При этом представитель Федерального бюро расследований заявил, что следствие пока не исключает никаких версий.

До этого экс-президенту США Дональду Трампу пришлось задержать начало своего выступления в Нэшвилле на конференции Bitcoin 2024 из-за возникших проблем с безопасностью.

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании. В политика несколько раз выстрелил молодой человек, находившийся на крыше стоявшего рядом производственного здания. Трамп получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо. Нападавшего ликвидировали на месте происшествия.