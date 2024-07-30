Госдеп обвинил Китай в изменении «контекста конфликта» на Украине

Первый заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл обвинил Китай в «изменении контекста конфликта на Украине» из-за поддержки оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России. Его слова приводит ТАСС.

«Я разделяю глубокую обеспокоенность по поводу того, что поддержка Китаем оборонно-промышленного комплекса России не только изменила контекст конфликта на Украине. Это будет вызов в сфере безопасности в долгосрочной перспективе регионам Индийского и Тихого океанов», — сказал он.



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Кэмпбелл рассказал, что Североатлантический альянс также обеспокоен действиями Пекина. Кроме того, по словам чиновника, Вашингтон пытается убедить Европу принимать совместные шаги для борьбы с Россией с Китаем.