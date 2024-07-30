Уровень одобрения деятельности вице-президента США Камалы Харрис, кандидита на поста главы государства от Демократической партии, вырос до 50%, пишет журнал Newsweek со ссылкой на опрос, проведенный сервисом Morning Consult.

Исследователи отметили, что 50% участников опроса одобрили деятельность Харрис, а 46% высказались о ее работе негативно.

Опрос показал, подчеркнули аналитики, что уровень одобрения деятельности Харрис оказался выше, чем за весь ход предвыборной кампании у действующего президента США Джо Байдена и кандадита от республиканцев Дональда Трампа.

Ранее только 43% положительно оценивали ее деятельность, заметили специалисты. Кроме того, уточнили они, рейтинг Харрис среди опрошенных избирателей-демократов вырос с 80 до 89%, среди независимых избирателей — с 31 до 48%.

Доля респондентов, готовых проголосовать за независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, сократилась с 8% до 4%.

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Исследование было проведено 26-28 июля, в нем приняли участие 11538 зарегистрированных американских избирателей. Коэффициент погрешности исследователи не посчитали необходимым указать.