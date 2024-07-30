Премьер Грузии назвал условие открытия второго фронта против России

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что партия бывшего президента Михаила Саакашвили «Национальное движение» откроет второй фронт против России, если победит на парламентских выборах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на грузинский «Первый канал».

По словам Кобахидзе, победа партии Саакашвили отбросит Грузию назад в плане евроинтеграции, а уже через неделю в стране «откроется второй фронт». При этом политик также добавил, что не допустит «украинизации» Грузии.

«Теоретически, если мы допустим возвращение "Национального движения", мы останемся позади с евроинтеграцией и всем остальным. Я гарантирую, что если бы такой теоретический сценарий можно было бы представить, то им не потребовалась бы неделя, чтобы открыть здесь второй фронт», — заявил он.



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