Бербок объяснила, зачем Германия помогает Украине

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Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин помогает Украине ради того, чтобы «не допустить российского вторжения» в ФРГ и Польшу. Об этом сообщает Die Zeit.

По мнению Бербок, остановка западной помощи Украине создало бы огромные риски для Европы. Она также добавила, что если ВСУ потерпят поражение в зоне СВО, вооруженные силы РФ «появятся на нашей границе».

«(Остановка западной помощи. — прим. ред.) было бы для Украины абсолютной катастрофой. <…> Я доказываю это тем, кто здесь в Германии просит меня прекратить помогать Украине. <…> Мы должны надеяться на то, что российские войска не появятся на польской границе, а потом, возможно, на нашей», — рассказала она.



Ранее Бербок призвали уйти в отставку из-за скандала с выдачей виз мигрантам.