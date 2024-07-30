Иран призывает западные страны к осознанию необходимости выстраивания отношений. К примирению Запад призвал новый президент исламской республики Масуд Пезешкиан в первой речи, сообщает ТАСС.

«Мы готовы вести переговоры об урегулировании напряженности с государствами, которые до настоящего времени не осознавали, какое место занимает Иран», — сказал он.



Масуд Пезешкиан принес присягу президента Ирана

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин по поручению Президента РФ Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Тегеран на инаугурацию президента Ирана Пезешкиана.