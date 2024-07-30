Томас Мэтью Крукс, совершивший покушение на 45-го президента США Дональда Трампа, начал заблаговременно готовиться к акции, пишут обозреватели Сэди Гурман и Райан Барбер в статье для The Wall Street Journal.

По их данным, стрелявший весной 2023 года начал закупать оружие, материалы для бомбы — позже ее нашли в доме молодого человека.

В течение года Крукс совершил в онлайн-магазинах 25 покупок, все они были оформлены на вымышленные имена. Полученное оружие он хранил у родителей, не поставив их об этом в известность, пояснили авторы статьи.

Напомним, что покушение произошло в субботу, 13 июля, на митинге в Пенсильвании. Мужчина забрался на крышу здания, занял позицию и произвел 8 выстрелов в Трампа и зрителей.

Политик был ранен в правое ухо, двое участников мероприятия получили тяжелые ранения, один — 50-летний бывший пожарный — погиб на месте.