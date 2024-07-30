Аналитики оценили исход новой войны на Ближнем Востоке
В случае эскалации конфликта между Израилем и Ливаном ситуация может дойти до полномасштабной войны между двумя государствами. В конечном итоге это обернется хаосом для них. Об опасности новой войны на Ближнем Востоке заявил эксперт РСМД Антон Мардасов, сообщает РИА Новости.
«Обилие сигналов, предупреждений и даже ультиматумов [со стороны Тель-Авива], скорее всего, свидетельствует о том, что поднятием ставок стороны на самом деле пытаются сдержать кризис... Стороны вроде бы хотят избежать наихудшего варианта. Но после израильского однодневного ответа или короткой операции, рассчитанной на неделю, сложно удержать конфликт в рамках определенной интенсивности, не совершая ошибок», — рассудил аналитик.