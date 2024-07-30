Аналитики оценили исход новой войны на Ближнем Востоке

В случае эскалации конфликта между Израилем и Ливаном ситуация может дойти до полномасштабной войны между двумя государствами. В конечном итоге это обернется хаосом для них. Об опасности новой войны на Ближнем Востоке заявил эксперт РСМД Антон Мардасов, сообщает РИА Новости.

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