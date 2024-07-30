Пока вы не уснули: вооружение F-16 «передовым оружием» и легализация майнинга в РФ

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Переданные Киеву F-16 вооружат «передовым оружием»

США намерены оснастить передаваемые Украине истребители F-16 американскими ракетами и другим «передовым оружием». Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета Wall Street Journal.

По данным американских чиновников, Вашингтон намерен вооружить самолеты ракетами AGM-88 HARM класса «воздух-земля» и AMRAAM и AIM-9X класса «воздух-воздух», бомбами малого диаметра и высокоточными комплексами наведения.

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Стало известно о согласии лидеров ЕС с идеей Клинтон по Украине

Главы государств Евросоюза приняли идею Хиллари Клинтон о превращении Украины в новый Афганистан. Об этом заявил норвежский политолог Гленн Дизен в социальной сети X (бывшая Twitter; заблокирована в РФ).

По его словам, Хиллари Клинтон призвала "превратить Украину в новый Афганистан", чтобы нанести вред России, еще в 2022 году - когда США и Великобритания сорвали стамбульское мирное соглашение между Киевом и Москвой.

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Российский депутат оказался в центре беспорядков в Венесуэле

Депутат Государственной думы от Волгоградской области Алексей Волоцков стал свидетелем массовых беспорядков на улицах Каракаса, столицы Венесуэлы, которые начались после президентских выборов. Сам депутат приехал туда в качестве наблюдателя на выборах.

Волоцков опубликовал в своем телеграм-канале видео, снятое из отеля. На кадрах видно как люди в масках нападают на сотрудников полиции, в частности они преследовали полицейского на мотоцикле. После того как мужчина упал на землю, они начали его избивать. В самом городе также слышна стрельба.

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Военный специалист объяснил ухудшение климата в России

Сильная жара и другие погодные аномалии в России, которые наблюдаются в последнее время, связаны с массовой вырубкой лесов. Так ухудшение климата объяснил военный специалист, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, передает «ОСН».

«Если бы 90 процентов леса не было вырублено на русской равнине, таких скачков бы не было. Именно поэтому у нас климат стал резко континентальным. Из-за этого все проблемы. Все перегревается, огромные массы воздуха переносятся в связи с резким перепадом температуры», — заявил собеседник издания.



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Появились подробности испытаний гиперзвукового оружия в США

© Армия США

Армия и ВМС США провели совместное испытание гиперзвукового оружия, но американские военные не говорят, было ли оно успешным, сообщает The War Zone.

Судя по выпущенным предупреждениям для самолетов и морских судов, испытания состоялись 25 июля. Наблюдатели, использующие специальные онлайн-сервисы и программное обеспечение для отслеживания полетов, также заметили воздушную активность, связанную с испытанием ракеты с мыса Канаверал. По их данным, в проведении испытаний задействовали специально предназначенный для подобный случаев самолет NP-3D ВМС США, один из специальных высотных самолетов НАСА WB-57F и несколько специально модифицированных для участия в испытаниях ракет бизнес-джетов Gulfstream. Все эти самолеты и в прошлом участвовали в испытаниях гиперзвуковых систем.

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Украина назвала условие возобновления транзита российской нефти

© EPA/ТАСС

Украина готова решить вопрос с транзитом российской нефти в Словакию, если Братислава запустит механизм, предусмотренный Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Такое условие возобновления поставок назвал заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак, его цитирует Reuters.

По его словам, Киев готов решать «возможные проблемные вопросы», и гарантирует бесперебойный транзит нефти от всех компаний, на которые не распространяются западные или украинские санкции. Замглавы ведомства сообщил, что Украина не препятствовала поставкам от других российских производителей и остается надежным партнером ЕС в сфере транзита нефти.

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Основатель «шариатского патруля» сбежал из России

Создатель мигрантского «шариатского патруля» из числа подростков в Мытищах уехал из России. Об этом сообщает телеканал »Царьград».

Уточняется, что лидер группировки опубликовал в соцсетях фотографию с пачкой сигарет — и по надписям на пачке, а также упомянутой разнице с Москвой в два часа, журналисты телеканала сделали вывод, что лидер группировки уехал в Таджикистан.

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Названа причина опустевших полок некоторых российских магазинов

Причиной опустевших полок в «Пятерочках» некоторых российских городов стал сбой в работе распределительного центра X5 Group, связанный с депортацией работавших там мигрантов, пишет Mash.

По информации Telegram-канала, в магазинах Ярославля, Рыбинска, Коврова и ряда городов Ивановской и Костромской областей возникли перебои с хлебом, крупами, мукой, а также бутилированнаой водой. На фоне этого в магазинах, занимающих в регионе значительную долю рынка, отмечается нехватка более чем тысячи сотрудников, чья работа связана с отгрузкой товаров, выяснили журналисты.

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В России можно будет майнить криптовалюту

Госдума России приняла законопроект, разрешающий майнинг криптовалют. Об этом сообщает РИА «Новости».

Закон вступает в силу с ноября 2024 года. Согласно тексту инициативы, майнить криптовалюту разрешается российским юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, которые были занесены в реестр Минцифры. При этом остальные россияне тоже могут заниматься майнингом, но только в установленных правительством лимитах энергопотребления.

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Выступившая на открытии ОИ артистка подала жалобу из-за травли в интернете

© Соцсети

Французская артистка Барбара Буч, которая выступила на церемонии открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже, подала жалобу из-за травли в интернете. Она принимала участие в сцене с пародией на «Тайную вечерю», которая вызвала массу недовольств. Слова адвоката Буч приводит Francetvinfo.

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