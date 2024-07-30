Ситуация на Украине может подтолкнуть США к применению ядерного оружия малой мощности или придется признавать «унизительное поражение». Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

По его словам, сейчас на Украине российские военнослужащие продвигаются быстрее, чем ожидали западные эксперты, а украинцы все чаще сдаются в плен, что ставит перед Вашингтоном сложный выбор.

«У США есть выбор между унизительным поражением и, возможно, сбросом одного из ядерных снарядов малой мощности», - заявил он, отметив, что ближайшие полгода станут решающими.



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Рэй Макговерн также высказал мнение, что в настоящий момент «Украина катится в пропасть».

Ранее Владимир Зеленский заявлял о необходимости вернуть Украину к границам 1991 года. Однако в марте 2024 года он впервые допустил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без выполнения этого пункта.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в Китай в июле 2024 года заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой. Однако, по его словам, переговоры должны быть рациональными, практичными и направленными «на достижение справедливого и прочного мира».