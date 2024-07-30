Лукашенко помиловал приговоренного к казни немца

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал гражданина Германии Рико Кригера. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Напомним, что Кригера обвинили в организации взрыва на железнодорожной станции Озерище в октябре 2023 года. При этом, согласно версии следствия, он действовал по заданию спецслужб Украины. В результате гражданина Германии признали виновным в акте терроризма, создании экстремистского сообщества, наемничестве, агентурной деятельности, незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, а также умышленном приведении в негодность транспортного средства или путей сообщения.

Согласно решению Минского областного суда, Кригер был приговорен к смертной казни. Позже он написал прошение о помиловании.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера. <...> Главой государства с учетом всех обстоятельств принято решение о помиловании», — сообщает источник.



Ранее Кригер заявил, что власти Германии не предпринимают никаких действий для его освобождения.