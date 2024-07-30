Приговоренный в Белоруссии к казни немец обратился к Лукашенко

Приговоренный в Белоруссии к высшей мере наказания гражданин Германии Рико Кригер обратился к президенту Александру Лукашенко с прошением о помиловании. Газета.Ru

«В кабинете Первого только что обсудили дело Рико Кригера — гражданина Германии, приговоренного к исключительной мере наказания. Он обратился с прошением о помиловании», — сообщает Telegram-канал «Пул Первого». ТАСС

В Белоруссию Кригер въехал туристом в октябре 2023-го. С собой у него были два телефона и БПЛА. Он пытался запутать следы, бронируя сразу несколько гостиниц. Одним из заданий было купить военную форму, чтобы «не выделяться». RT на русском