Раскрыт «безумный» план Меган Маркл по примирению с Кейт Миддлтон

Страшно представить, что творится за закрытыми дверьми у герцогов Сассекских: пока Гарри клянется, что не привезет жену и детей на родину из-за отказа предоставить ему и его семье охрану, инсайдеры утверждают, что оба — и принц, и Меган Маркл — активно ищут возможности примирения с королевскими родственниками. Ходили слухи, якобы экс-актриса уже пыталась связаться с невесткой Кейт Миддлтон и умоляла ее о помощи. Но, кажется, безуспешно.

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Теперь у Меган новый план: она хочет пробраться к Кейт через ее родную сестру Пиппу. Об этом пишет издание Heat World со ссылкой на анонимного источника. Согласно предоставленной информации, Меган намерена воспользоваться крепкой дружбой, которая сложилась между ней и Пиппой еще во время пребывания Сассексов во дворце. Да и время для этого как нельзя удачное: на фоне борьбы с онкологией Кейт и ее сестра стали куда ближе, а это значит, что и влияние Пиппы больше прежнего.

«Гарри и Меган все еще пытаются наладить отношения с королевской семьей, но им не очень везет, поэтому Меган ищет людей, которые могли бы помочь навести мосты. Пиппа — это тот человек, с которым они оба хорошо ладят, и они знают, что она имеет большое влияние на Кейт, поэтому теперь план состоит в том, чтобы приблизиться к ней и объяснить, насколько они искренни в своих надеждах наладить отношения», — поделился инсайдер.



Западные СМИ уже прозвали этот план «безумным». Ведь Кейт ясно дала понять, насколько она обижена на Гарри после всего того, что было написано о ней в «Запасном». А когда у принцессы Уэльской диагностировали рак, Сассексы были последними, кто об этом узнал, — настолько утрачено доверие к ним. Воспользоваться дружелюбием Пиппы весьма рискованно, странно и даже коварно, считают королевские эксперты.

К слову, ранее стало известно, что Меган Маркл работает над мемуарами. Королевские биографы уверены, что книга станет «жестоким ударом» по Кейт Миддлтон и Карлу III. Кажется, план «Б» герцогиня продумала неплохой.