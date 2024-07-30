В молитвах перед митингами Трамп упоминается чаще, чем Иисус Христос

Кандидат в президенты США Дональд Трамп упоминается в молитвах перед митингами с его сторонниками чаще, чем Иисус Христос. Такое исследование представил в своей статье журнал The Atlantic.

По его данным, имя Трампа присутствует в текстах 87 раз, тогда как имя Иисус Христос - 61 раз. В основу исследования, проведенного совместно с баптистским священником и политологом Райаном Берджем, легли 58 молитв. Они предваряли митинги бывшего президента США со сторонниками в период с ноября 2022 года по июнь 2024 года.

Кроме того, в молитвах Трампа зачастую сравнивают с такими библейскими персонажами, как Соломон, Давид и Эсфирь, сообщается в статье.

В ней также отмечается, что многие христиане в США теперь убеждены, что Трамп стал "помазанником Божьим" на место главы Белого дома и его цель - "наставить США на путь истинный".

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства Джо Байден. Однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из президентской гонки и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис на высший государственный пост.