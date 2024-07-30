Самый пьющий регион мира снизил потребление алкоголя за счет России

Потребление алкоголя в самом пьющем регионе мира — Европе — снизилось за счет России, говорится в отчете ВОЗ. Отмечается, что в среднем взрослые жители Европы потребляют 9,2 литров чистого спирта ежегодно.

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Отмечается, что к европейскому региону относятся 53 страны, в них проживает более 470 млн человек. При этом мужчины пьют гораздо больше, чем женщины: на каждого жителя Европы приходится 14,9 литров (чистого спирта), в то время как женщины потребляют около четырех литров.

Согласно статистике, алкоголь на регулярной основе употребляют 66% взрослых жителей Европы, при этом у 11% из них есть расстройства, а 5,9% имеют алкогольную зависимость. В ВОЗ, тем не менее, отметили, что некоторые страны проводят эффективную политику, направленную на снижение потребления горячительных напитков. По данным организации, 12 стран европейского региона с 2010 года смогли снизить данный показатель на 10%.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что объем потребляемого в России спиртного сократился на 43% по сравнению с показателями 2009 года. По ее словам, речь идет о снижении с 14 до 8 литров на человека.

Психиатр и нарколог Василий Шуров, в свою очередь, выразил мнение, что соответствующие данные выглядят сомнительно. Специалист отметил, что наблюдается обратная тенденция.