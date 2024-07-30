Политолог высказался о роли США в протестах в Венесуэле

Политолог Игорь Пшеничников прокомментировал вспыхнувшие в Венесуэле после президентских выборов протесты, а также высказался о роли США в подготовке этих акций.

В понедельник в центре Каракаса вспыхнули акции протеста и беспорядки. Протестующие обвинили власти в фальсификации результатов президентских выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Руководитель министерства обороны Владимир Падрино Лопес сообщил, что в ходе беспорядков получили ранения более 20 военных.

28 июля в Венесуэле прошли выборы президента. Согласно бюллетеню Национального избирательного совета, опубликованному после обработки 80% протоколов, действующего лидера Николаса Мадуро поддержали 5 150 092 избирателя (51,2% проголосовавших). За его главного соперника, кандидата от крайне правых партий Эдмундо Гонсалеса, отдали голоса 4 445 978 человек (44,2%). Один из лидеров оппозиции Корина Мачадо не признала результаты голосования и объявила победителем Гонсалеса. Затем в центре Каракаса вспыхнули акции протеста и беспорядки. Протестующие обвинили власти в фальсификации результатов президентских выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Руководитель министерства обороны Владимир Падрино Лопес сообщил, что в ходе беспорядков получили ранения более 20 военных. Россиян в Венесуэле призвали не выходить на улицу. Вместе с тем сам Мадуро назвал начавшиеся протесты образом цветных революций, которые пропагандируют сторонники США в Южной Америке.

Ситуация в Венесуэле абсолютно прозрачна. Все происходящее там сейчас – это действительно прелюдия к цветной революции. Соответствующий сценарий продвигают американцы. Ранее проамериканские компании провели в стране соцопросы, согласно результатам которых всплывший ниоткуда оппозиционер Эдмундо Гонсалес, которого никто не знал, должен был бы победить Мадуро на выборах с отрывом почти в 30 п.п. Соответственно, Мадуро должен был бы с треском проиграть. И целью данных опросов было создание впечатления (не только в Венесуэле, но и во всем мире), что ели Мадуро объявят победителем на выборах, то это произойдет в результате фальсификаций. Сейчас же начинается второй этап разыгрываемого американцами шоу. Игорь Пшеничников Политолог, обозреватель телеканала «Царьград»

Мадуро победил на президентских выборах в открытой и честной борьбе, отметил эксперт.

«Нет никаких оснований полагать, что там был какой-то подлог. Однако оппозиция возбуждает в Венесуэле протестные настроения, «поднимает» народ. При этом Мадуро уже объявил, что принимавшим участие в протестах гражданам платили деньги, в чем они сами признались. То есть все происходит по классической схеме. Посмотрите на то, что происходило на Украине в 2014 году, что ранее было в Грузии или в Боливии, - в Венесуэле сейчас происходит все то же самое. Американцы хотят все представить так, что в Венесуэле, мол, была фальсификация. Они пытаются «поднять» народ и разжечь ситуацию в надежде, что вот эта «буря народных протестов» сметет режим. Но в основе всего этого лежит желание США взять контроль над венесуэльской нефтяной отраслью», - сказал собеседник Рамблера.



Венесуэльский лидер Мадуро является союзником России, борющемся с гегемонией США в Латинской Америке, и это также провоцирует Вашингтон к активным действиям, направленным против политика, добавил специалист.

«Надо понимать, что американцы будут мазать черной краской любого из тех, кто выступает за союз с Россией», - заявил Пшеничников.



Ранее в США допустили введение новых санкций против Венесуэлы.