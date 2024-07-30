Выступление Трампа задержали из-за очередных проблем с безопасностью

НВыступление кандидата в президенты США Дональда Трампа на конференции Bitcoin 2024 в городе Нэшвилл (штат Теннесси) задержали из-за прокола в обеспечении безопасности мероприятия. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По ее информации, двое посетителей прошли первый досмотр в помещении, где 27 июля проходила конференция, но обошли металлоискатели на втором кордоне безопасности. Секретной службе пришлось задержать выступление Трампа, чтобы вычислить нарушителей в толпе и вывести их с мероприятия.

Двух посетителей вывели с мероприятия за нарушение регламента посещения и опросили. Как отметили в Секретной службе, они "не представляли угрозы бывшему президенту". Им не стали предъявлять обвинений.