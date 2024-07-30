В Китае отреагировали на обвинения во вмешательстве в американские выборы

Китайские власти отвергают обвинения в якобы вмешательстве в президентские выборы в США, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, Пекин призывает прекратить распространение ложной информации и клеветы, передает ТАСС. Ранее о таких попытка со стороны России, Китая и ряда других стран заявлял директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей.

Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в выборы в США. КНР также выступает против распространения ложной информации и клеветы, очерняющей Китай и мешающей проведению выборов, — заявил спикер ведомства.

Китай назвал США империей лжи

Ранее Линь Цзянь заявил, что НАТО выходит за рамки своих полномочий вмешательством во взаимодействие России и Китая. Комментируя информацию о возможном присвоении Североатлантическим альянсом китайской собственности в Европе, в МИД КНР отметили, что военный блок тем самым стремится «перейти границы». По словам спикера, вмешательство Альянса в китайско-российское сотрудничество под предлогом конфликта с Россией «совершенно безосновательно».

До этого представитель китайского МИД сообщил, что КНР решила приостановить консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению. Он отметил, что такая мера связана с продажей Вашингтоном оружия властям Тайваня.