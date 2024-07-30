Обзор ИноСМИ: угроза «переворота» в США и  надежда ЕС на выборы на Украине

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В США назвали «переворотом» предложение Байдена

Предложенная президентом США Джо Байденом реформа Верховного суда может разрушить принцип независимости судебной власти и привести к «перевороту» в стране. Об этом в статье для Fox News заявили бывший генеральный прокурор США Уильям Барр и юрист Келли Шеклфорд.

По мнению экспертов, судебная реформа, которую предложил глава государства, является попыткой подорвать легитимность Верховного суда и поставить судей в зависимость от того, кто в данный момент находится у власти. «Преобразование Верховного суда в еще один партийный орган уничтожит независимость судебной системы и поставит под угрозу гражданские свободы (…) Американцы должны выступить против этой попытки переворота», - подчеркнули они.

Вэнс признал сложность президентской гонки против Харрис

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс на частной встрече со спонсорами назвал «ударом под дых» решение Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, так как это осложнило ситуацию для республиканцев. Его слова приводит The Washington Post.

По данным издания, такая оценка идет в разрез с публичными заявлениями представителей партии о том, что замена в предвыборной гонке Джо Байдена на вице-президента Камалу Харрис никак не сказалась на шансах Дональда Трампа на победу. «Плохая новость в том, что у Камалы Харрис нет того же багажа, что у Джо Байдена. Что бы мы ни говорили, Камала намного моложе. И Камала Харрис, очевидно, не будет бороться так же, как Джо Байден», - констатировал Джей Ди Вэнс на частной встрече.

Трамп заявил о готовности к дебатам с Харрис «в любом виде»

Кандидат от Республиканской партии на предстоящих в США президентских выборах Дональд Трамп заявил, что он в любой момент готов к дебатам с вице-президентом страны, демократом Камалой Харрис. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я не возражаю против наших дебатов в любом виде», - заявил Трамп, подчеркнув, что считает Харрис более простым кандидатом, чем нынешний глава государства Джо Байден.



В Европе надеются на проведение выборов на Украине

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выразил надежду, что на Украине, где еще в мае истек срок полномочий Владимира Зеленского, снова пройдут президентские выборы, так как в стране есть «свобода мнений и плюрализм». Об этом он заявил в интервью телеканалу ORF.

По его словам, украинцы сами должны решать каким путем будет идти их страна, в том числе и принимать решение по вопросу возможного отказа от части территорий.

«На Украине есть плюрализм и свобода мнений, там ведутся дискуссии и, я надеюсь, там снова будут проводиться выборы», - заявил он.



В Японии обеспокоены ростом зависимости от ядерного оружия США

Укрепление партнерства между Японией и США в области сдерживания может привести к риску «зависимости» японской стороны от американского ядерного оружия. Такое мнение высказал губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки, слова которого приводит агентство Kyodo.