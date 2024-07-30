Политолог Ростислав Ищенко в беседе с изданием «Военное дело» дал свои комментарии по поводу так называемого «мирного плана» кандидата на пост президента США Дональда Трампа.

На вопрос о том, существует ли на самом деле «план Трампа» по быстрому урегулированию конфликта на Украине или это лишь предвыборные обещания, Ищенко отметил, что такой план, по его мнению, действительно существует.

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Он направлен на урегулирование украинского кризиса в интересах США, с сохранением ориентированного на Запад и враждебного России украинского государства, хотя и с некоторыми территориальными изменениями. Запад, включая Трампа, сейчас рассматривает идею «корейского сценария», который предполагает бессрочное перемирие с установлением демаркационной линии по текущей линии фронта и началом мирных переговоров, которые могут длиться бесконечно.

Ищенко считает, что от президентства Трампа не следует ожидать каких-либо изменений для России. Трамп будет защищать интересы США, а России необходимо защищать свои. Остальной мир должен действовать по своим возможностям и интересам, но ему все равно придется выбирать между Россией и США.