Россия и Китай оспорили претензии США на морское дно

Россия и Китай выразили протест недавним заявлениям США о добавлении 1 млн квадратных километров к их континентальному шельфу в Беринговом море, Тихом и Атлантическом океанах и Мексиканском заливе, информирует Bloomberg. News.ru

По мнению дипломатов, претензии США не имеют под собой оснований по международному праву и должны быть отклонены. В частности, представитель РФ заявил, что намерения США ставят под угрозу хрупкий международный баланс и целостность конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Lenta.ru

До этого директор правового департамента министерства иностранных дел Максим Мусихин заявлял, что среди районов, на расширение шельфа которых претендуют Соединенные Штаты, для России важны район Чукотского и Берингова морей. Газета.Ru